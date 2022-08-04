ليندركينغ: نرغب بتوسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار

أعلن المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، عن رغبته في توسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإطار الأممي لإنهاء الحرب، مبيناً أن السعودية وسلطنة عمان لعبتا دورا محوريا في تمديد الهدنة.

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كما قال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" نحن على ثقة بأن تمديد الهدنة سيمهد الطريق لعملية سياسية لإنهاء النزاع.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت مليار دولار من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نسبة الضحايا من المدنيين انخفضت إلى 60% بسب الهدنة.

وطالب المبعوث الأميركي بإنهاء حصار تعز، وأدان اعتقال الحوثيين لـ 12 من موظفي السفارة الأميركية في اليمن.

تمديد الهدنة

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وأضاف أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".