ميليشيا الحوثي تعدم شابا أمام والديه.. وتمثل بجثته

أعدمت ميليشيا الحوثي شابا أمام أسرته، وقامت بالتمثيل بجثته، في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في جريمة مروعة تضاف إلى سجل انتهاكاتها الوحشية.
وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي أقدمت على قتل الشاب صدام ناجي الحوباني، أمام أسرته في قرية "الحداث شعبانية" بمنطقة الحوبان شرق محافظة تعز.
وأضافت أن الميليشيا اقتحمت منزل والده "ناجي الحوباني" واعتدت على رب الأسرة وزوجته، الأمر الذي دفع ابنهما الشاب "صدام" لمحاولة منع عناصر الميليشيا من عملية الاعتداء.
كما أضافت أن العناصر الحوثية قابلت محاولة منع الشاب "صدام" عملية الاعتداء على والديه بالرصاص وقتلته أمامهما في مشهد فاجع لهما، ومن ثم قامت بسحل جثته في مشهد يؤكد وحشية ميليشيا الحوثي وتعاملها المروع مع المواطنين.
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