مأرب.. تضرر 16700 أسرة نازحة جراء السيول ومناشدات طارئة بالتدخل

تضررت أكثر من 16 ألف أسرة نازحة من سيول الأمطار التي اجتاحت مخيمات النازحين في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن، مساء السبت، وسط مناشدات عاجلة بسرعة التدخل.

وقالت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب (حكومية)، في إحصائية أولية، اليوم الأحد، بشأن كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة، مساء السبت، إن أكثر من 16700 أسرة نازحة بمأرب، تضررت جراء الأمطار والسيول الجارفة.

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وأوضحت أن فرقها الميدانية رصدت تضرر (16.735) أسرة، منها (5.287) أسرة تضررت بشكل كلي، و(11.448) أسرة تضررت بشكل جزئي.

وأفادت أن السيول والأمطار الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب، مساء السبت، أدت إلى غمر وجرف منازل النازحين في المخيمات وخارجها، وألحقت أضرار مادية جسيمة.



اليمن.. السيول تجرف مخيمات آلاف النازحين اليمن.. السيول تجرف مخيمات آلاف النازحين

وحسب الوحدة التنفيذية، فإن أكثر الأسر المتضررة كانت في مخيمات المدينة العشرة وبلغت أكثر من 12 ألف أسرة متضررة، تليها مديرية الوادي بنحو 3600 أسرة متضررة، ومديرية رغوان بنحو 600 أسرة ومديرية حريب نحو 300 أسرة.

وناشدت الوحدة التنفيذية، منظمات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين إلى حشد الدعم والتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر من النازحين المتضررين، وتوفير المأوى والإيواء والغذاء والمياه، وتوفير مأوى انتقالي مستدام يصمد أمام الكوارث.

وشهدت مدينة مأرب أمطارا غزيرة استمرت ساعات نتج عنها سيول جارفة، تسببت في إحداث أضرار كبيرة وتدمير جزئي وكلي لمساكن النازحين وخيامهم.

ويعد مخيم الجفينة أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن وواحد من 148 مخيما وتجمعا للنازحين في محافظة مأرب.

ويوجد في محافظة مأرب 148 مخيما وتجمعا للنازحين، يعيش بها عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي فرت من مناطق سيطرة ميليشيات الإرهاب الحوثية، حيث تحتضن محافظة مارب، نحو 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص.

ومنتصف يوليو الماضي، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مدينة مأرب، في تقرير لها، إن ما يزيد على 13 ألف أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي تشهدها المحافظة منذ بداية مايو الماضي.