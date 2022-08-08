الحكومة اليمنية تؤكد دعم أي فرصة لتمديد الهدنة

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاثنين دعم الحكومة اليمنية لأي فرصة لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في بلاده.

وقال بن مبارك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان إن "أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة أو لمناقشة فقرات وعناصر أخرى ستقود إلى التوجه لسلم مستدام وليس لحرب أخرى سنكون معها".

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وأضاف أن أي إجراءات تقود إلى تخفيف معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "سنكون معها ولكن يجب أن تكون على الأسس المتفق عليها".

وشدد الوزير اليمني على الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الهدنة وجعل تعز "اختبار سلام حقيقياً" لجماعة الحوثي. وتابع: "يدنا ممدودة نحو السلام واليد الأخرى للدفاع عن مستحقات الشعب اليمني وعن كافة التراب اليمني".

واتهم بن مبارك الحوثيين بعدم الالتزام بشق رئيسي في اتفاق الهدنة وهو إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة قائلاً إن الميليشيا تتنصل من التزاماتها.

كما أكد بن مبارك أن الميليشيا "تستغل المعاناة الإنسانية من أجل الظفر بملفات أخرى"، لافتاً إلى أنها تسيطر على موارد تصل قيمتها إلى مليار و350 مليون دولار ولكنها لا تدفع رواتب الموظفين.

من جانبه، قال الصفدي في المؤتمر الصحفي إن الأردن يعتقد أنه "لا بديل عن الحل السياسي (في اليمن) وفقاً للمرجعيات الثلاث والمبادرة الخليجية".

وأكد الوزير الأردني على ضرورة وقف كل الهجمات الحوثية على دول الخليج، مشددا على أن "أمن واستقرار الخليج جزء من أمننا".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق هذا الشهر تمديد الهدنة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر المقبل.