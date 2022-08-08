الرئاسي اليمني يقيل قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة
اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي يقر إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي.
يأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى.
وذكرت الوكالة أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.
وحذّر المجلس الرئاسي اليمني من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة ومواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين.
ووجّه المجلس الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.
-
لابورتا يبدأ العمل.. ميسي يعود إلى برشلونة في 2023بدأ برشلونة الإسباني مفاوضاته مع أسطورته السابق ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ليعود إلى صفوف الفريق العام المقبل، بعد سنة واحدة من انتقاله إلى ... رياضة عالمية
-
وول ستريت تبدأ الجلسة على ارتفاع بعد موجة بيعبيانات الوظائف الأميركية القوية هدأت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي أسواق المال
-
وزيرة تركية: "لن يكون هناك أي لاجئ سوري في بلادنا بحلول 2023"هدية لفنت المحللة السياسية التركية: "تصريحات الوزيرة يانيك تمثّل الموقف الرسمي للحكومة التركية وللحزب الحاكم من مسألة وجود اللاجئين السوريين في البلاد" سوريا
-
جديد سد النهضة بالصور.. التخزين الثالث بلغ 7 ملياراتالخبير المصري عباس شراقي: إجمالي المخزون في بحيرة سد النهضة بلغ 15 مليار متر مكعب مصر