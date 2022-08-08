انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. وترجيح بإخفاق الحوثيين في إطلاق صاروخ
مصدر عسكري: الانفجار ناتج عن صاروخ فشلت ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، في إطلاقه من معسكر الحفا جنوبي صنعاء
هزّت انفجارات عنيفة، فجر الإثنين، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصدر عسكري، قوله إن الانفجار ناتج عن صاروخ فشلت ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، في إطلاقه من معسكر الحفا جنوبي صنعاء.
في حين ذكر مصدر آخر أنه سُمع دوي انفجارين في معسكر الحفا، مرجحا أن يكون انفجار الصاروخ قد امتد إلى متفجرات أخرى.
وفرضت ميليشيا الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفا جنوبي صنعاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الاسعاف.
يأتي هذا في ظل استمرار الهدنة الأممية، التي تم تجديدها الثلاثاء الماضي، لمدة شهرين.
واستغلت ميليشيا الحوثي الهدنة الأممية لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية، وتركيب قطع اجسام الصواريخ والمسيرات المهربة من إيران، ونقل معدات عسكرية إلى حدود جبهات القتال، وغيرها من الانتهاكات.
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