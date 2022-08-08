حملة حوثية جديدة ضد قبائل بهمدان.. واختطاف العشرات

شنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات جديدة استهدفت مشائخ وعقال وأبناء قرية العرة بمديرية همدان، شمالي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر قبلية، أن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 27 من مشائخ وعقال قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان وأودعتهم في سجونها.

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يأتي ذلك عقب ثلاثة أيام من اعتصام سلمي نفذه العشرات من أبناء قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان في أرضهم التي نهبتها ميليشيا الحوثي، وقامت بتسويرها.

وتحاول ميليشيا الحوثي السطو بقوة السلاح على أرض أهالي العرة تسمى "المخلابة" التى سورتها ما تسمى "مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيا على مساحة ألف وخمسمائة لبنة عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها.

وقبل أيام، داهمت حملة عسكرية حوثية قرية العرة مديرية همدان واختطفت العشرات من أبنائها عقب قيام عشرات الأهالي بهدم سور بنته الميليشيات، أرادت من خلاله الاستيلاء على أراضيهم.

ووجه أبناء قرية "العرة" في مديرية همدان، مناشدة إلى القبائل اليمنية لإنقاذهم من بطش ميليشيا الحوثي ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيا على منطقتهم منذ أسبوع.

وأكد أبناء العرة، في بيان، إن ميليشيا الحوثي أرسلت عناصر مسلحة وقامت بالاعتداء عليهم أثناء أدائهم صلاة الجمعة الماضية في أرض المخلابة للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم ضد الحملة الحوثية التي تستهدفهم.

وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.