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انتقدوا فساد قياداتها.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 نشطاء في إب

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اليمن ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي

انتقدوا فساد قياداتها.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 نشطاء في إب

العربية. نت - أوسان سالم

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اختطفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ثلاثة من الناشطين في محافظة إب وسط اليمن، على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ناقدة لفسادها.

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وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اختطفت (الأحد الماضي)، ثلاثة نشطاء هم عصام لطف وفؤاد المليكي ومحمد الكينعي، وأودعتهم أحد سجونها بمدينة إب.

كما أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آراء للناشطين انتقدت فساد بعض قيادات الميليشيا في المحافظة.

وضيقت ميليشيا الحوثي الخناق على المواطنين القابعين في مناطق سيطرتها، إذ تعمد إلى القمع والاختطاف والترهيب لإسكات أي أصوات تنتقد ممارساتها أو تطالب بأبسط الحقوق بما فيها المرتبات التي تنهبها الميليشيا منذ 7 أعوام على التوالي.

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