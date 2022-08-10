انتقدوا فساد قياداتها.. ميليشيا الحوثي تختطف 3 نشطاء في إب

اختطفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ثلاثة من الناشطين في محافظة إب وسط اليمن، على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ناقدة لفسادها.
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وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اختطفت (الأحد الماضي)، ثلاثة نشطاء هم عصام لطف وفؤاد المليكي ومحمد الكينعي، وأودعتهم أحد سجونها بمدينة إب.
كما أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آراء للناشطين انتقدت فساد بعض قيادات الميليشيا في المحافظة.
وضيقت ميليشيا الحوثي الخناق على المواطنين القابعين في مناطق سيطرتها، إذ تعمد إلى القمع والاختطاف والترهيب لإسكات أي أصوات تنتقد ممارساتها أو تطالب بأبسط الحقوق بما فيها المرتبات التي تنهبها الميليشيا منذ 7 أعوام على التوالي.
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