خلال أسبوع.. انتزاع 1000 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.063 لغماً خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.

29 لغماً مضاداً للأفراد

كما ذكر المركز في بيان له، بان الألغام المنزوعة منها 29 لغماً مضاداً للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و723 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

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وبذلك بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 353 ألفًا و378 لغمًا زرعتها الميليشيا بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

مقتل وإصابة الآلاف

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، هي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وكشفت تقارير حقوقية أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولاسيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".