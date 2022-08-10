صنعاء.. انهيار 5 منازل تراثية وتضرر أخرى جراء السيول

هدمت 5 منازل وتضررت 40 جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مدينة صنعاء القديمة، المصنفة على قائمة التراث العالمي، وسط اتهامات لميليشيا الحوثي بالإهمال.

وذكرت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن منزلين في مدينة صنعاء القديمة تهدما كلياً، وثلاثة منازل جزئياً.

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وأحد تلك المنازل يقع في حارة الحسوسه ومكون من خمسة طوابق، والثاني في ذات الحي ومكون من أربعة طوابق.

كما انهار المنزل الثالث التابع لآل اليدومي ومكون من أربعة طوابق حيث انهار بشكل كامل فيما المنازل المجاورة مهددة بالخطر.

تضرر أكثر من 40 منزلاً

وتسببت الأمطار، خلال الساعات الماضية، بتضرر أكثر من 40 منزلاً في صنعاء القديمة 18 منزلا منها سقطت أسقف بعض الغرف فيها، فيما 22 منزلا تعاني من تسرب المياه إليها، بحسب وسائل إعلام حوثية.

وأوضحت أن 380 منزلا تضررت، البعض منها مهددة بالانهيار في صنعاء القديمة، نتيجة هطول الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان مسؤول في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، كشف أن خمسة آلاف منزل مهدد بالانهيار في المدينة القديمة، في ظل توقف أعمال الترميم والصيانة الدورية لهذه المناطق الأثرية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

عمرها آلاف السنين

يشار إلى أن صنعاء القديمة تعد إحدى أقدم المدن العربية، حيث تجاوز عمرها آلاف السنين وفق مؤرخين‎، ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماما وأكثر من ستة آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر، وتم إدراجها عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".‎

كما تهدم سور الجامعة الجديدة في صنعاء وعدد كبير من المنازل إثر الأمطار التي شهدتها المدينة مساء أمس وانسداد قنوات تصريف السيول.

وقالت مصادر محلية، إن سور جامعة صنعاء الجديدة تعرض للانهيار الكامل في الجهة الجنوبية الغربية، إثر السيول المتدفقة وانسداد قنوات التصريف.

ومنذ أسابيع، توفي العشرات من اليمنيين، جراء سيول ضربت عدة محافظات، وتضررت آلاف الأسر، ودمرت المنازل، وتضررت مواقع تراثية وتاريخية، وأراض زراعية.