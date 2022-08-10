مأرب.. هجوم الحوثي يتسبب بنزوح 6 آلاف طالب من الجوبة

كشف مسؤول حكومي يمني، عن نزوح أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، جراء هجوم وسيطرة ميليشيا الحوثي على منطقة الجديدة مركز المديرية، أواخر أكتوبر العام الماضي.

أكثر من 6 آلاف طالب نزحوا

وقال مدير التربية والتعليم في مديرية الجوبة، محمد ركنة، إن 6248 طالباً وطالبة من المديرية، نزحوا بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً خلال العام الدراسي الماضي.

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جاء ذلك خلال المهرجان الذي نظمه المكتب بالتعاون مع منظمة "سول" في إطار حملة العودة إلى المدارس، تحت شعار (من حقي أن أتعلم).

وأوضح أن الحرب تسببت في حرمان الطلاب من التعليم، مطالبا بتوفير 550 فصلا بديلا ومستلزمات ووسائل تعليمية من أجل تمكين النازحين من الالتحاق بالمدارس.

تدمير ممنهج

من جهته، قال وكيل محافظة مأرب اليمنية، عبدالله الباكري، إن قطاع التعليم كان من أوائل القطاعات التي تعرضت للتدمير الممنهج من قِبل ميليشيا الحوثي، بهدف تجهيل الشعب والسيطرة عليه ونشر خرافة الحق الإلهي بالحكم، وفق تعبيره.

كما أشار إلى اعتماد السلطة المحلية في مأرب 700 عقد جديد للمعلمين لتغطية العجز الحاصل في مدارس المحافظة ضمن جهود دعم قطاع التعليم.

وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت هجوماً واسعاً على مديريات جنوبي مأرب، أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، وتمكنت من السيطرة على بعض المديريات متسببة بكارثة إنسانية تمثلت بتشريد آلاف الأسر، بحسب تقارير رسمية.