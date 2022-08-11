صنعاء.. اقتحام حوثي لاعتصام قبلي وإصابات واختطافات

نفذت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس، هجوماً كاسحاً بحملة عسكرية على المعتصمين من أهالي قرية العرة بمديرية همدان، شمالي العاصمة صنعاء، وقامت بفض اعتصامهم السلمي الذي بدأوه منذ أيام احتجاجاً على نهب الميليشيات مساحات واسعة من الأراضي التي يمتلكونها.

وقالت مصادر قبلية إن الميليشيا الحوثية وقوات مكافحة الشغب التابعة لها هاجمت المعتصمين بقنابل مسيلة للدموع وأطلقت النار على المعتصمين بأرض المخلابة بعد أن عززت الحملة بـ7 مدرعات و12 طقم أمن مركزي لمحاصرة قرية العرة من كل الاتجاهات.

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وأضافت أن الميليشيا قطعت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى القرية وتم إطلاق النار على كل من حاول الفرار بدراجة نارية.

وأكدت أن المعتصمين لا يزالون حتى الآن متمسكين بسلمية اعتصامهم ورفضوا الرد على ميليشيا الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن عددا من المعتصمين أصيبوا بجروح بالغة واقتيد آخرون إلى سجون الميليشيا.





وقامت الميليشيا بسحب سيارات المواطنين المعتصمين المتواجدة على أرض "المخلابة" التي سورتها ما تسمى "مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيا على مساحة 1500 لبنة عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها واستولت عليها مجددا بقوة السلاح.

وفي وقت سابق، اختطفت ميليشيا الحوثي أكثر من 27 من مشايخ وعقال قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان وأودعتهم في سجونها.

وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.