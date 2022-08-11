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هربت أسلحة إيرانية.. الإطاحة بـ7 خلايا حوثية في الساحل الغربي اليمني

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عناصر حوثية - فرانس برس
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
اليمن والحوثي

هربت أسلحة إيرانية.. الإطاحة بـ7 خلايا حوثية في الساحل الغربي اليمني

الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية وتجسساً وتخابراً وأنشطة إرهابية

العربية.نت - أوسان سالم 

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كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، عن الإطاحة بسبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، نفذت عمليات تهريب أسلحة إيرانية وتجسسا وأنشطة إرهابية.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية (أحد مكونات القوات المشتركة) العميد صادق دويد.

وقال العميد دويد على حسابه في "تويتر"، إن "الإعلام العسكري سيزيح الستار خلال الأيام القادمة عن سبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي تضم 35 عنصرا".

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وأضاف أن الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية، وتجسسا وتخابرا وأنشطة إرهابية.

وأشار متحدث المقاومة الوطنية إلى أنه تم ضبط الخلايا بالساحل الغربي في إنجاز نوعي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المقاومة الوطنية.

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