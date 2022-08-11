هربت أسلحة إيرانية.. الإطاحة بـ7 خلايا حوثية في الساحل الغربي اليمني
الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية وتجسساً وتخابراً وأنشطة إرهابية
كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، عن الإطاحة بسبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، نفذت عمليات تهريب أسلحة إيرانية وتجسسا وأنشطة إرهابية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية (أحد مكونات القوات المشتركة) العميد صادق دويد.
وقال العميد دويد على حسابه في "تويتر"، إن "الإعلام العسكري سيزيح الستار خلال الأيام القادمة عن سبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي تضم 35 عنصرا".
وأضاف أن الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية، وتجسسا وتخابرا وأنشطة إرهابية.
وأشار متحدث المقاومة الوطنية إلى أنه تم ضبط الخلايا بالساحل الغربي في إنجاز نوعي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المقاومة الوطنية.
-
فاجعة مروعة.. وفاة 5 أطفال مصريين جوعاً خلال رحلة هجرة غير شرعية لإيطالياالمركب الذي كان يقلهم إلى إيطاليا عبر ليبيا ضل طريقه واستغرق وقتاً أطول من المعتاد ما أدى لنفاد كميات الطعام والمياه ووفاة الكثير من ركابه جوعاً وعطشاً مصر
-
مؤسسة بحزب أردوغان تنضم للمطالبة بوقف العمليات العسكرية في سوريا والعراقفاطمة بستان أونصال لـ"العربية.نت": شخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم وقعت على العريضة العرب والعالم
-
السيناتور ريش في الذكرى الأولى لسقوط كابل: القاعدة عادت واختفت حقوق النساءريتش: ما زلنا لا نملك إجابات كاملة عن الكيفية التي فشلت بها إدارة بايدن في توقع انهيار البلد ولم يكن لديها خطة فعالة للإخلاء أميركا