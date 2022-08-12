الجيش اليمني يعلن مقتل 4 جنود في خروقات حوثية.. والمبعوث الأميركي يبدأ جولة

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، الخميس، مقتل 4 وإصابة 25 آخرين من جنود الجيش في 351 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في 72 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية إن الخروقات وقعت في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب.

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وأضاف المركز أن قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من خمس محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب وتعز.

وسياسيا، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن مبعوثها تيم ليندركينغ سيجري جولة تقوده إلى الإمارات وسلطنة عمان والسعودية في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن الذي يشهد حربا منذ 8 سنوات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص يبدأ جولته الإقليمية ،الخميس، وسيسعى خلالها إلى "تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وأمام حل شامل ومستدام للنزاع الدائر بين اليمنيين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 2 آب/أغسطس تمديد الهدنة السارية في اليمن "شهرين إضافيين" على أمل "تكثيف" المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر "استدامة".

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بتمديد الهدنة و"فترة الهدوء غير المسبوقة" في اليمن.

وفي 2 نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016. وفي 2 حزيران/يونيو تم تمديد الهدنة شهرين إضافيين.

وخلال جولته، سيدعو المبعوث الأميركي إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن.

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن "تدعو كل الدول المانحة إلى إبداء سخاء وتنفيذ تعهّداتها السابقة فورا لما فيه مصلحة شعب اليمن"، مشددا على أن الولايات المتحدة قدّمت هذا العام مساعدات إنسانية لليمن بمليار دولار