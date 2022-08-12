صور.. كشف خلية حوثية لتهريب أسلحة إيرانية من ميناء بندر عباس
أفراد الخلية أقروا في اعترافاتهم بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى مواني الحديدة
كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الجمعة، عن ضبط خلية تهريب بحري تابعة لميليشيا الحوثي عملت ضمن خلايا مماثلة تم ضبطها مؤخرًا من قِبل الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني.
وتتكون الخلية من 4 عناصر بحارة هم: "إبراهيم عمر حسن عوض عقد، ومصطفى أحمد عوض قداد، وحسين يحيى فتيني صليل، ومحمد عبده فتيني جنيد"، جميعهم من منطقة أبو زهر الساحلية شمال مدينة الخوخة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة، يُدعى علي حلحلي.
وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم، بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى مواني الحديدة.
وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد جديد لمدى تبعية ميليشيا الحوثي لإيران، كما كشفت اعترافاتهم استخدام ميليشيا الحوثي مواني الحديدة لتهريب الأسلحة.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إنه سيتم بث اعترافات أفراد الخلية خلال الساعات القادمة.
يُشار إلى أن خلية "أبو زهر" عملت مع خليتين مماثلتين سيتم بث اعترافاتها ضمن سبع خلايا لميليشيا الحوثي بينها خلايا تجسس وتخابر تم ضبطها مؤخرًا في الساحل الغربي اليمني.
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