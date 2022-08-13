اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم جامعة ذمار

اقتحمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، كلية الآداب في جامعة ذمار، وسط اليمن، بعد أن منعت الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من دخول الكلية.

وأكدت مصادر أكاديمية أن توجيهات صدرت من قيادة محافظة ذمار محمد البخيتي، المعين من قبل الميليشيا الحوثية، وإدارة البحث الجنائي وأمن المحافظة، بإغلاق كليتي التربية والآداب واعتقال أفراد الحراسة الخاصة بهما؛ بحجة أن المباني تتبع وزارة التربية ولا تتبع جامعة ذمار.

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وقالت جامعة ذمار، في بلاغ عاجل، إن مسلحين اقتحموا كلية الآداب عقب منع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من دخول الكلية.

وأكدت أن مدير مكتب التربية والتعليم محمد الهادي، قام بجلب 3 حافلات من الطلبة وإدخالهم قاعات كلية التربية بقوة السلاح.

وأضافت، عندما حاول الموظفون الذين يرابطون في بوابة الكلية، منعهم من الدخول، قام أفراد الأمن بالاعتداء عليهم وأفادوا أن هذه توجيهات المحافظ المعين من قبل الحوثيين محمد البخيتي.

وأشارت إلى أن ما يحدث من استهداف لجامعة ذمار، ومحاولات إغلاقها من قبل المحافظ البخيتي خاصة في ظرف كهذا، أمر يدعو للاستغراب.

وعبرت الجامعة في بلاغها، عن إدانتها بأشد العبارات، لما وصفتها بـ"التصرفات البلطجية التي لا تمت للنظام والقانون".. وحملت المحافظ ومدير الأمن مسؤولية إتلاف وضياع الأثاث الخاص بالكلية، ووثائق وسجلات الطلبة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية خلافات بين قيادات الميليشيا، حيث يدّعي طرف أن المباني تتبع وزارة التربية، ولا تتبع جامعة ذمار.

وتتعرض كثير من مباني الدولة وأراضيها في المحافظة منذ سيطرة الميليشيا عليها إلى النهب، وقد سبق أن تم الاستيلاء على مبنى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع ذمار من قبل نافذين في ظل تواطؤ من قبل السلطة المحلية.