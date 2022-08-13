اليمن.. وفاة 3 أطفال أشقاء غرقاً في سد مأرب

توفي ثلاثة أطفال من أسرة واحدة غرقاً في إحدى قنوات التصريف لسد مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أطفال أشقاء غرقوا، اليوم السبت، في إحدى قنوات التصريف التابعة لسد مأرب المليئة بالمياه جراء تدفق سيول الأمطار.

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وشهدت معظم المناطق في اليمن أمطاراً غزيرة، تسببت بسيول جارفة، غمرت بعضها مخيمات النازحين شرق البلاد، فيما ألحقت أخرى أضراراً في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

في السياق نفسه، كشف تقرير أممي عن وفاة 77 شخصاً، بينهم أطفال، جراء الأمطار والسيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق واسعة من اليمن خلال أقل من أسبوعين.

وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن "التقارير الأولية في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصاً من بينهم أطفال جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".

وأفاد التقرير أن هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، غالبيتها من العائلات النازحة، خلال الفترة نفسها".

ووفق التقرير، فإن معظم الأسر المنكوبة هي في مواقع ومستوطنات النزوح، حيث خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات عشرات الضحايا المدنيين وألحقت دماراً بالممتلكات وسبل العيش ومصادر المياه.

وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري".

كما توقع أن يتأثر ما يقرب من 20 ألف شخص بالفيضانات في الأراضي المنخفضة في محافظات الحديدة والمحويت وحضرموت وحجة ولحج وريمة وصعدة وصنعاء وشبوة وتعز.