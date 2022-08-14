مناشدة لتدخل عاجل.. فيضانات وسيول تقتل عشرات اليمنيين

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، الأحد، أن عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء توفوا جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في العديد من محافظات البلاد.

وأفاد المكتب الأممي في تقرير، أن الحالة الماطرة والفيضانات التي شهدها اليمن خلال الفترة ما بين 27 يوليو/تموز الجاري و10 أغسطس/آب، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 77 شخصا بينهم أطفال، وتضرر 35 ألف أسرة، أغلبها في أماكن وتجمعات النزوح.

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ارتفاع منسوب السيول

كما أشار إلى أن 85 مديرية في 16 محافظة تأثرت بفعل استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة وارتفاع منسوب السيول، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المناطق التي لا تزال تعاني من آثار الحالة الماطرة.

وبحسب تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد حتى 20 أغسطس/آب الجاري.

نازحون في الهواء الطلق

يذكر أن الأمطار والفيضانات الغزيرة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في اليمن كانت تسببت بتضرر أكثر من 650 أسرة نازحة، وأكثر من 400 مأوى في محافظتي حضرموت والحديدة، ناهيك عن الوفيات.

وقد أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الجمعة الماضي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من مدينة سيئون في محافظة حضرموت، أثرت على مواقع النازحين وتسببت بالإضرار بـ356 أسرة نازحة في 134 مأوى.

ولفتت الوحدة التنفيذية إلى أن الأسر النازحة التي دمرت الأمطار والفيضانات مآويها باتت تعيش في الهواء الطلق، ولم يتم الإبلاغ عن أي تدخل لإغاثة المتضررين حتى الآن، مناشدة الشركاء في المجال الإنساني للتدخل السريع والتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين.