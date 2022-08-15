الجيش اليمني: رصدنا 235 خرقاً حوثياً جديداً للهدنة الأممية

أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، مقتل 4 من جنوده وإصابة 19 آخرين بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن قوات الجيش رصدت 235 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في الفترة من 11 إلى 13 أغسطس في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.
كما توزعت خروقات الحوثيين بين 61 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقاً في جبهات محور تعز.
فيما ارتكبت الميليشيا 33 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في محور البرح، و12 خرقاً في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين.
3 محاولات تسلل
إلى ذلك/ تصدت قوات الجيش في ذات الفترة لثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.
وتنوّعت بقية الخروقات الحوثية، بحسب البيان، بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى أعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى مختلف الجبهات، ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرة في كافة الجبهات.
يذكر أنه مطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على تمديد الهدنة الإنسانية شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الفائت.
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