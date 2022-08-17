.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة تناقش مع نظيرها السعودي هدنة موسعة في اليمن

  • الخط
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل
اليمن والحوثي

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة تناقش مع نظيرها السعودي هدنة موسعة في اليمن

ذكرت المندوبة الأميركية عبر حسابها على تويتر أنها بحثت مع المندوب السعودي أيضا جوانب أخرى للتعاون الثنائي.

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إنها ناقشت مع نظيرها السعودي عبد العزيز الواصل أهمية تحقيق اتفاق هدنة موسع في اليمن.

وذكرت المندوبة الأميركية عبر حسابها على تويتر أنها بحثت مع المندوب السعودي أيضا جوانب أخرى للتعاون الثنائي.

توماس غرينفيلد

ليندا توماس-غرينفيلد (رويترز)
ليندا توماس-غرينفيلد (رويترز)

وفي السياق، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وناقش معه التطورات الاخيرة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها .

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، شدد بن مبارك خلال اللقاء على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيراً إلى استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها.

وأكد أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصاً منها على تخفيف معاناة شعبها، مشدداً في الوقت نفسه على أن قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

لتفادي الوصمة.. الصحة العالمية تطالب باقتراح أسماء بديلة لجدري القرود صحة جدري القرود لتفادي الوصمة.. الصحة العالمية تطالب باقتراح أسماء بديلة لجدري القرود

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

ويقوم ليندركينغ حالياً بجولة تشمل الإمارات وعمان والسعودية في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام
اكتشف المزيد