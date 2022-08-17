اليمن.. تفكيك شبكة ألغام حوثية بالحديدة واكتشاف أخرى في تعز 

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الثلاثاء، من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات ميليشيا الحوثي في محور حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا عثر على شبكة ألغام حوثية مضادة للدروع جنوبي الجراحي، وباشر في نزعها وتفكيكها.

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من عمليات نزع الألغام

وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" اكتشاف حقل ألغام مضادة للدروع زرعته ميليشيا الحوثي، في منطقة الحريقية التابعة لمديرية ذو باب غربي محافظة تعز، بمحاذاة الخط الرئيس الرابط بين محافظتي الحديدة وعدن.

ونقل مكتب مسام الإعلامي عن خالد ثابت، رئيس الفريق 19 “مسام”، قوله، إن فريقه تلقى بلاغا بانفجار لغم أرضي بسيارة مدنية، وعند نزول الفريق لمسح المنطقة اكتشف حقل ألغام أرضية وباشر التعامل معه.

وذكر أن فريقه خلال الأربعة الأشهر الماضية تمكن من تفكيك 8 حقول للألغام في مديرية ذو باب، وأنه مستمر في مهمته الإنسانية حتى يتم تأمين كافة الأراضي الملغومة على امتداد الساحل الغربي.

#فيديو..



الفريق 19 يواصل عمله الإنساني في #ذباب، ويكتشف حقل ألغام بمحاذاة الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي #الحديدة وعدن#مسام pic.twitter.com/hiqmUsyr84 — Project Masam مشروع مسام (@MasamProject) August 16, 2022

وتشكَّل حقول وشبكات ألغام ميليشيا الحوثي كابوسا يؤرق أهالي الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون سقوط ضحايا من المدنيين.

وتشير التقديرات إلى أن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".