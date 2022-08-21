.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مطالب بتدخل أممي عاجل لإنقاذ 15 مختطفاً لدى الحوثيين

  • الخط
Yemeni detainees stand as they wait for their release from a prison controlled by Houthi rebels, in Sanaa, Yemen on Sept. 30, 2019. (AP)
من أحد سجون الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مطالب بتدخل أممي عاجل لإنقاذ 15 مختطفاً لدى الحوثيين

المختطفون يتعرضون لمعاملة سيئة وإجراءات تعسفية منذ أكثر من أسبوعين في أحد سجون الميلشيا في صنعاء

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين منظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ 15 مختطفاً في إحدى سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وقالت الرابطة الحقوقية، في بيان اليوم الأحد، إن المختطفين يتعرضون لمعاملة سيئة وإجراءات تعسفية منذ أكثر من أسبوعين بحسب بلاغ للأهالي.

وأضافت أن المختطفين يتعرضون للاعتداء اللفظي والجسدي والسجن الانفرادي وتقليل وجبات الطعام إلى وجبة واحدة وحرمان المرضى منهم من أدويتهم والسماح بزيارة واحدة فقط لدورة المياه خلال اليوم.

وقفة سابقة لرابطة أمهات المختطفين في اليمن (أرشيفية)
وقفة سابقة لرابطة أمهات المختطفين في اليمن (أرشيفية)
بسبب الفقر.. أم يمنية تنهي حياة طفلتيها وتنتحر اليمن بسبب الفقر.. أم يمنية تنهي حياة طفلتيها وتنتحر

وحمّلت الرابطة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، مطالبةً المنظمات الحقوقية بالضغط على الميليشيا لإيقاف تلك الانتهاكات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تحتجز في سجونها الآلاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتمنع الزيارات عنهم.

ويتعرض المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي للتعذيب الجسدي والنفسي، فيما قتل العشرات منهم تحت التعذيب منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة أواخر العام 2014.

كما تمنع الميليشيات إدخال الطعام والدواء للمساجين مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأت بعض الأسر بخروج ذويها جثث هامدة، والبعض الآخر خرج مشلولاً جراء عمليات التعذيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بنس ينفي احتفاظه بأية وثائق بعد خروجه من البيت الابيض بنس ينفي احتفاظه بأية وثائق بعد خروجه من البيت الابيض
اكتشف المزيد