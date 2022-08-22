اليمن.. الكشف عن خامس شبكة تجسس وتهريب حوثية بالساحل الغربي

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الاثنين، عن إسقاط شبكة تجسس حوثية، هي الخامسة التي يتم تفكيكها مؤخراً، تورطت في التخابر لصالح ما يُسمى جهاز "الأمن والمخابرات" الحوثي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الخلية تضم أربعة عناصر هم عبدالله عادل محمد الرجوي من محافظة تعز مديرية صالة، وحسين علي عبدالرب الحارثي من محافظة إب مديرية حزم العدين، وإبراهيم علي أحمد ناصر الشريف من محافظة الحديدة مديرية الحوك، ويحيى أحمد يحيى الأهجري من محافظة المحويت.







أحد أعضاء الخلية الحوثية أحد أعضاء الخلية الحوثية أحد أعضاء الخلية الحوثية أحد أعضاء الخلية الحوثية

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وأوضح أن أعضاء الخلية أقروا في اعترافاتهم بتجنيدهم في أوساط القوات المشتركة من قِبل قيادات حوثية مرتبطة بـ"جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وذلك لرصد تحركات القوة ونقل المعلومات عنها وتنفيذ اغتيالات بعبوات ناسفة.

وأكدوا في اعترافاتهم تورطهم في التجسس ونقل معلومات لميليشيا الحوثي من داخل ألويتهم العسكرية في القوات المشتركة قبل أن يتم القبض عليهم.

ويأتي الكشف عن الخلية ضمن 7 خلايا أزاح الإعلام العسكري للقوات المشتركة الستار عنها مؤخراً، بينها ثلاث خلايا تهريب بحري لميليشيا الحوثي من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري الإيراني، وأربع خلايا تجسس وتخابر وتنفيذ أنشطة إرهابية تم الإطاحة بها وتفكيكها من قِبل الأجهزة الأمنية وقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.