صاعقة تضرب مجلس عزاء في اليمن .. وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات  

توفيت 5 نساء وأصيبت 13 أخريات، إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء نسائيا في قرية بمحافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس السبت.

وقالت مصادر محلية إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في مديرية العَشْة شمالي عمران، ما أدى إلى وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات، نقلن إلى المستشفى.

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يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر صواعق رعدية مصاحبة للأمطار، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

و أفادت لجنة الطوارئ والكوارث بمحافظة حجة (التابعة لجماعة الحوثي)، في بيان، إن الصواعق الرعدية، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين في مديرية قفل شمر.

كما لقي مواطن حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل بالمحافظة ذاتها.

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المتوفين بالصواعق الرعدية، ثلاثة أشقاء (علي محمد زيد، زيد محمد زيد، عبدالله محمد زيد) في مديرية قفل شمر.

وتشهد اليمن أمطارا رعدية غزيرة منذ حوالي شهرين، تسببت بعضها بسيول جارفة وفيضانات، وأدت إلى وفاة وفقدان العشرات، في حين ألحقت السيول أضراراً بالغة في منازل المواطنين ومخيمات النزوح والطرقات.

