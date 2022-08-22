مقتل جندي يمني وإصابة 11 آخرين بخروقات حوثية للهدنة خلال 48 ساعة
الخروقات الحوثية وقعت في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب
أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، رصد 230 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال الـ24 ساعة الماضية على 7 محاور قتالية، نتج عنها مقتل وإصابة 12 فرداً من منسوبيها.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ارتكبت 230 خرقاً للهدنة الأممية خلال ٤٨ ساعة (19- 20 أغسطس) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزّعت الخروقات، بحسب البيان، بين 72 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و41 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و40 خرقاً غرب حجة، و36 خرقاً في جبهات محور تعز.
كما ارتكبت ميليشيا الحوثي 26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و10 خروقات في جبهات الجوف، وثلاثة خروقات في محور الضالع، وخرقان في جبهات صعدة.
وأكد البيان أن قوات الجيش، تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولة مجاميع مسلّحة تابعة لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، وفق المركز الإعلامي للجيش اليمني، موضحا أنه نتج عنها مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة 11 آخرين.
وأشار البيان إلى نشاط الميليشيا الحوثية في استحداث مواقع وحفر خنادق وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف جبهات القتال.
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