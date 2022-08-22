"أونمها" تناقش مع الحوثيين توسيع رقابتها للحفاظ على موانئ الحديدة 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، اليوم الاثنين، أن رئيس بعثتها الجنرال مايكل بيري، ناقش مع ممثلي ميليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، توسيع رقابتها على مديريات الحُديدة الجنوبية والموانئ، للحفاظ على طبيعتها المدنية.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدات على صفحتها بموقع تويتر، أن الاجتماع ناقش "توسيع رقابة البعثة إلى مديريات الحُديدة الجنوبية، وإلى الموانئ – وذلك لدعم الأطراف في الحفاظ على طبيعتها المدنية".

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إزالة الألغام

وشدد الجنرال بيري على الحاجة المُلحة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام للحد من تأثير الحوادث على المدنيين، بما في ذلك تعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة للأطفال والنساء المتضررين من مخلفات الحرب بنسبٍ متفاوتة.

وجدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التزامه الثابت بإحرازِ تقدمٍ في تنفيذ ولاية البعثة المُجّددة لتحسين حياة سكان الحُديدة.

وتسلم الجنرال بيري أواخر يناير الماضي مهام عمله كرابع رئيس للبعثة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018م.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد في وقت سابق، أنه يتم التحقيق في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين، وذلك بعد أن قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة تثبت استخدام ميليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية.

كما عرض التحالف صورا لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتاً إلى أن الميليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء.

وأوضح أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة، عارضاً أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

وكانت الحكومة اليمنية قد علقت مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، في مارس من العام 2020، عقب استهداف ميليشيا الحوثي لضابط الارتباط عن الجانب الحكومي العقيد الصليحي.

كما طالبت مرارا بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى منطقة محايدة.