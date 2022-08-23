الرئاسي اليمني: يجب الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم

وسط الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن مطلع الشهر الجاري، دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي إلى الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم.

وأشار العليمي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في البلاد، بالعلاقات اليمنية الأميركية.

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كما حث على تكثيف الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، مطالباً بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية.

فتح الطرق

كذلك شدد على أهمية فتح الحوثيين لطرق تعز والمحافظات اليمنية الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

من جهته، أشار السفير الأميركي إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأميركية، خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

تمديد الهدنة

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من سبع سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.