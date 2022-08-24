وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة التطبيق الكامل للهدنة

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في لقاء مع السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاجن اليوم الأربعاء على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة الأممية وإيقاف ما وصفها بأنها "خروقات" الحوثيين.

كما شدد على أهمية ممارسة الضغط على جماعة الحوثي "للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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كذلك، شدد بن مبارك على ضرورة الشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.

من جانبه، أكد السفير الأميركي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن، مجددا دعم الحكومة الأميركية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة البلاد، بحسب الوكالة.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من سبع سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.