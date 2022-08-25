بينهم زعيم عصابة دولية.. إحالة 3 تجار مخدرات للنيابة باليمن

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية عن إحالتها ثلاثة من كبار تجار المخدرات، بينهم زعيم عصابة دولية متورطة بقضايا تهريب وترويج المخدرات، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، شرق البلاد.

وقالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة في بيان إنها أحالت "ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت".

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وأشارت إلى أن "من بين المضبوطين واحداً من أخطر تجار المخدرات"، مضيفةً أنه "يدير إحدى شبكات التهريب الدولية، وهو مطلوب لدى عدة دول عربية في قضايا تجارة المخدرات".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه "تمت إحالة المتهمين مع الأوليات والمضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات، وتم ذلك بإشراف مباشر من وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف".

وجرى ضبط المتهمين في حالة تلبس الشهر الماضي في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان، بحسب الوكالة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة المهرة ضبط سفينة إيرانية تحمل كمية كبيرة من الممنوعات في ساحل مديرية حوف.

وأكد نائب مدير شرطة المهرة ومدير البحث الجنائي أحمد علي رعفيت حينها ضبط السفينة الإيرانية وطاقمها أثناء رسوها على ساحل حوف لإنزال كمية من المخدرات.

وأضاف أن السفينة الإيرانية كان على متنها 6 أشخاص منهم 5 إيرانيين وآخر من الجنسية الباكستانية. وقد حاولت إفراغ حمولتها في جنح الليل.

واتهمت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني بتعمد محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وخلال الفترة الماضية شهدت تجارة المخدرات ازدهاراً كبيراً وتدفقاً عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وتمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.