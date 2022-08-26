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اليمن.. مقتل وإصابة 9 جنود في 143 خرقاً حوثياً للهدنة خلال يومين

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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل وإصابة 9 جنود في 143 خرقاً حوثياً للهدنة خلال يومين

أبرز الخروقات توزّعت بين 41 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، مقتل وإصابة تسعة جنود بنيران ميليشيا الحوثي خلال يومين، ضمن خروقاتها اليومية المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 143 خرقا للهدنة الأممية يومي (الثلاثاء والأربعاء 23- 24 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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وأوضح البيان، أن الخروقات توزّعت بين 41 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و23 خرقا بجبهات محور تعز، وتسعة خروقات غرب حجة. إضافة إلى أربعة أخرى في جبهات الجوف، وخرقا واحدا في محور صعدة.

وبحسب البيان، فإن قوات الجيش تصدّت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب.

كما أحبطت محاولة تسلل أخرى للميليشيا في محور علب شمال محافظة صعدة.

وأضاف، أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع قوات الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين.

وذكر البيان، أن ميليشيا الحوثي تنشط في استحداث مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

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