تعذيب وإعدام وهمي.. جريمة حوثية موثقة بالفيديو

تداول ناشطون وحقوقيون يمنيون، مقطعَ فيديو صادماً يوثق لحظات مرعبة عاشها شاب أقدمت ميليشيا الحوثي على إخضاعه للتعذيب والترهيب، وصولاً إلى الإعدام الوهمي، ووثقوا جريمتهم أمام عدسة الكاميرا.

في بني معاذ صعده.. اعتداء وتعذيب وإعدام وهمي وتهديد وسب وجرائم اخرى تم ارتكابها بعيدا عن اجهزة الامن والقضاء.. من يتصدى لهذه الجرائم..

المجني عليه هنا هو عبده علي محمد من ريمه

نريد دولة.. نريد قانون.. نريد قضاء.. نريد مواطنة.. نريد عدالة.. نريد مساواة.. pic.twitter.com/L9Mg5esCbN — أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) August 27, 2022

ووثق مقطع فيديو مفزع، لحظات عصيبة، عاشها عامل من أبناء محافظة ريمة اليمنية، على يد شخص هدده بالإعدام، في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال اليمن.

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تهديد بالتصفية

وأظهر الفيديو، تهديدات الجاني للمجني عليه الشاب عبده علي محمد وهو يشهر السلاح في وجهه، ويهدده بالتصفية وبيع أعضائه.

من جانبه، أوضح البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد، أن عملية الإعدام الوهمية، وقعت في بني معاذ بمحافظة صعدة بعيدًا عن أجهزة الأمن والقضاء.

جريمة وحشية

وأثار المقطع حالة من السخط والاستنكار العام إزاء الجريمة الوحشية القاسية، التي يظهر فيها الشاب، ذو الـ17 من العمر، وهو يجثو أمام جلاديه مُتعرضاً للضرب والشتائم والترهيب.

وطبقاً لمصادر إعلامية، فإن متنفذاً حوثياً اتهم الشاب بسرقة "جربة قات"؛ وحاول إجباره على دفع 3 ملايين ريال؛ لكنه عجز عن تحقيق ما خطط له فلجأ إلى أسلوب التعذيب لمعاقبة الضحية، وممارسة جريمة "الإعدام الوهمي" بحقه.