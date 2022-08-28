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تعذيب وإعدام وهمي.. جريمة حوثية موثقة بالفيديو

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الشاب اليمني المعذب على يد الحوثيين
الشاب اليمني المجني عليه

تعذيب وإعدام وهمي.. جريمة حوثية موثقة بالفيديو

العربية.نت - أوسان سالم 

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تداول ناشطون وحقوقيون يمنيون، مقطعَ فيديو صادماً يوثق لحظات مرعبة عاشها شاب أقدمت ميليشيا الحوثي على إخضاعه للتعذيب والترهيب، وصولاً إلى الإعدام الوهمي، ووثقوا جريمتهم أمام عدسة الكاميرا.

ووثق مقطع فيديو مفزع، لحظات عصيبة، عاشها عامل من أبناء محافظة ريمة اليمنية، على يد شخص هدده بالإعدام، في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال اليمن.

تهديد بالتصفية

وأظهر الفيديو، تهديدات الجاني للمجني عليه الشاب عبده علي محمد وهو يشهر السلاح في وجهه، ويهدده بالتصفية وبيع أعضائه.

من جانبه، أوضح البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد، أن عملية الإعدام الوهمية، وقعت في بني معاذ بمحافظة صعدة بعيدًا عن أجهزة الأمن والقضاء.

جريمة وحشية

وأثار المقطع حالة من السخط والاستنكار العام إزاء الجريمة الوحشية القاسية، التي يظهر فيها الشاب، ذو الـ17 من العمر، وهو يجثو أمام جلاديه مُتعرضاً للضرب والشتائم والترهيب.

وطبقاً لمصادر إعلامية، فإن متنفذاً حوثياً اتهم الشاب بسرقة "جربة قات"؛ وحاول إجباره على دفع 3 ملايين ريال؛ لكنه عجز عن تحقيق ما خطط له فلجأ إلى أسلوب التعذيب لمعاقبة الضحية، وممارسة جريمة "الإعدام الوهمي" بحقه.

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