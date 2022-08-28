الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة بشكل همجي

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش ملتزمة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار، وفقاً للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي.

مواصلة قطع طرق تعز

وأوضح في بيان أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتي نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية، إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، مما يؤكد تعنت ورفض الميليشيا للهدنة الأممية.

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1436 خرقا حوثيا

كما استعرض التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من أغسطس، مؤكدا أن الميليشيا عمدت إلى ارتكاب (1436) خرقاً خلال 26 يوماً، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

تمديد الهدنة

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن في 2 أغسطس موافقة الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي على تمديد الهدنة في البلاد شهرين إضافيين.

وقال إن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".