اليمن.. قتلى بهجوم حوثي على منطقة الضباب في تعز

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، مقتل عشرة جنود وإصابة سبعة آخرين في هجوم شنته ميليشيا الحوثي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في حين أفاد مصدر عسكري بمقتل 23 حوثيا جراء الاشتباكات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن الهجوم الذي شنه الحوثيون أمس الأحد واستمر حتى فجر اليوم "محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن".

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واعتبرت الحكومة الهجوم "تحديا صارخا لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبع سنوات".



وشدد البيان على أن الحكومة لن تسمح لجماعة الحوثي "باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار".

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله إن 23 حوثيا قتلوا وأصيب 30 آخرون في مواجهات عنيفة إثر ما وصفته بالهجوم الواسع الذي شنته الجماعة المسلحة على مواقع للجيش غرب مدينة تعز.

كما أوضح المصدر أن الهجوم صاحبه قصف عنيف بمختلف الأسلحة شنته جماعة الحوثي على مواقع الجيش وقرى مأهولة بالسكان، فيما اعتبره "خرقا واضحا للهدنة الأممية".