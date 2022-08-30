اليمن.. 18 ألف أسرة نازحة تضررت بسبب الأمطار في أغسطس

تضررت أكثر من 18 ألف أسرة نازحة في 6 محافظات يمنية بسبب الأمطار الغزيرة وما صاحبها من فيضانات خلال أغسطس الجاري.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير حديث لها، إن 18.428 أسرة نازحة تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على 6 محافظات خلال أغسطس.

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وأفاد التقرير أن الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها البلاد غطت معظم المحافظات، إلا أنها تركزت أكثر في محافظات صنعاء والجوف ومأرب وحضرموت والحدیدة، مخلفة أضرار بالغة في ممتلكات المواطنین بما ذلك النازحون الذین یعیشون في المخیمات.

وأشار التقرير إلى أن المحافظات التي كانت أكثر عرضة للتضرر من الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها، خلال شهر أغسطس، تمثلت في 6 محافظات هي: مأرب، والضالع، وحضرموت، والحدیدة، وشبوة، والجوف.

وأوضح أن الأضرار كانت في المناطق الصحراوية والتي يتواجد فيها الكثير من مخیمات النازحین، مثل مأرب والجوف، وأيضاً المناطق التي فيها وديان أو القریبة من الودیان كالحدیدة والضالع وشبوة مما یجعلھا عرضة للتضرر من میاه الأمطار والسیول.

ورصد التقرير تضرر 6.980 أسرة نازحة كلياً و11.448 أسرة جزئياً في المحافظات الست، بما في ذلك تضرر 6.118 مأوى لهذه الأسر بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 6.149 مأوى بشكل جزئي.