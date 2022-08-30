ترسخ فكر الخميني.. تغييرات حوثية جديدة في المناهج الدراسية

تواصل ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة في اليمن، تدخلاتها لتغيير المناهج الدراسية، ما من شأنه خلق واقع فكري واجتماعي جديد، بما يضمن أهداف طهران على المدى البعيد في تثبيت أفكار عقائدية ترسخ النفوذ الإيراني في اليمن.

وقالت مصادر تربوية في صنعاء إن قيادة ميليشيا الحوثي في وزارة التربية والتعليم أجرت "تحريفات ممنهجة وجوهرية" على مناهج التعليم بما يكرس نهجها وأفكارها.

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وأضافت أن المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد، بمرحلتيه الأساسية والإعدادية، أظهرت إجراء المليشيا نحو 420 تحريفاً تكرس لفكرة "الاستحقاق الإمامي للحكم في اليمن" و"تعزيز الحق الإلهي للسلالة الإمامية بالأحقية بالثروة" ووجوب التبعية والتسليم لأمر قياداتها ورموزها.

وأوضحت المصادر أن هذه التغييرات في المناهج الدراسية الجديدة التي طبعها الحوثيون جعلت النصوص تخدم بالدرجة الأولى أجندتهم من خلال تغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث النبوية بما يخدم أفكار الحوثي، وفقاً لما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري.

وذكرت أن الميليشيا حذفت من المدارس الدروس التي تناولت سير الشخصيات اليمنية التاريخية التي قاتلت مع المسلمين ضد الفرس مثل درس عمرو بن معد يكرب الزبيدي الذي شارك في معركة القادسية وقتل رستم، وأضافت دورساً عن معركة كربلاء وفقاً للسردية الإيرانية الغارقة في التجييش ودعوات الثأر لأحداث وقعت قبل 14 قرناً.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات حذفت دروساً تتعلق بذكرى 26 سبتمبر وهي ذكرى الثورة اليمنية التي قامت ضد حكم الإمامة في 1962، وأدخلت تعديلات طائفية مثل فكرة "الولاية"، وتمجيد رموز الميليشيات الإرهابية، وزرع أفكار تحث على العنف.

ولفتت المصادر إلى أن تغيير المناهج يأتي ضمن مساعي الحوثي ونظام طهران لخلق واقع فكري واجتماعي جديد، في إطار صناعة جيل ملغم بالأفكار الطائفية بما يضمن أهدافهم البعيدة، ويؤطر للوجود العقائدي للمشروع الإيراني في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات عمدت من خلال المناهج الجديدة المحرفة على تجريف التعليم والهوية الوطنية والعربية القومية، وفرضت أفكاراً عقائدية تساهم في تشبع الطالب بأيديولوجية قتالية متطرفة، وتجعله سهل الانقياد لمعاركها.

وكثفت الميليشيا الحوثية، مؤخراً، من إقامة الدورات الطائفية، وفرضت الصرخة الخمينية في الطابور المدرسي، بالإضافة إلى إقامة الاحتفالات والأنشطة ذات الطابع الطائفي في المدارس والجامعات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.