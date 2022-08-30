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مجلس القيادة اليمني يبحث مع تحالف دعم الشرعية مسار الهدنة وخروقات الحوثيين 

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الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
اليمن والحوثي

مجلس القيادة اليمني يبحث مع تحالف دعم الشرعية مسار الهدنة وخروقات الحوثيين

الاجتماع شدد على "التزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصاً على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

دبي - قناة العربية

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية مطلق الأزيمع، تقييم مسار الهدنة الأممية القائمة و"الخروقات" الحوثية لها.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمي والأزيمع تطرقا خلال اجتماعهما أيضا إلى "التزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصا على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

وكانت الوكالة اليمنية قد أفادت، الاثنين، بأن اللجنة العسكرية الحكومية علقت مشاركتها في المحادثات مع جماعة الحوثي في الأردن حتى إشعار آخر.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بهدف "تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد".

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وأعلنت الحكومة اليمنية تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المنعقدة مع ميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة، عقب هجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز المحاصرة بمحافظة عدن، في هجوم هو الأعنف منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

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