اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقه الأصغر بعد عامين من قتله الأكبر  

قتل مسلح حوثي شقيقه، في محافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بعد عامين من ارتكابه جريمة قتل شقيقه الأكبر.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن مسلحًا حوثيًا يُدعى "علي علي سيدبه"، أقدم على قتل شقيقه "محمد علي سيدبه"؛ وذلك بعد عامين من ارتكابه جريمة مماثلة، تمثلت بقتل شقيقه الأكبر "نشوان سيدبه"، في العام 2020.

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ولم توضح المصادر الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي إلى ارتكاب جريمته الثانية بحق شقيقه، بعد ارتكابه جريمة قتل شقيقه الأكبر قبل عامين.

وبحسب مصادر محلية، فإن المسلح الحوثي وعقب قتل شقيقه الأكبر قبل عامين احتمى بالميليشيات الحوثية، ولم يتم القبض عليه.

وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم القتل الأسرية والتعذيب الوحشي التي يرتكبها مسلحون أغلبهم حوثيون بحق أسرهم وأقاربهم، إثر اعتيادهم على ممارسة القتل بجبهات القتال وعقب تعرضهم لدورات تحريضية مكثفة مشبعة بالعنف والإرهاب ضد كل من لا علاقة له بالميليشيات.