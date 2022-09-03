الجيش اليمني: 263 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 72 ساعة 

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تصديها لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن قواته تصدت لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الـ 72 ساعة الماضية (الأربعاء 31 أغسطس- الجمعة 2 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب.

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وأوضح أن تلك الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز، و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز.

كما ارتكبت ميليشيا الحوثي 31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.

وأفادت أنه نتج عن الخروقات الحوثية مقتل أحد أفراد الجيش وجرح 11 آخرين في أوقات متفرقة خلال الفترة المذكورة.

تزامن ذلك مع نشاط غير مسبوق للميليشيا الحوثية في أعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، وكذا نشر الطيران الاستطلاعي المسيّرة في مختلف الجبهات.