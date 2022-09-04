350 حوثياً في دورات الحرس الثوري الإيراني خلال الهدنة

"إطلاق المسيرات، وتهريب الأسلحة، واستهداف السفن البحرية، وحروب العصابات".. هي عناوين دورات نظمها الحرس الثوري الإيراني لقرابة 350 حوثيا تم نقلهم من صنعاء إلى طهران خلال مدة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وبدأت من أبريل الماضي.

ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري عن مصادر وصفها بـ"الخاصة"، أن الحرس الثوري الإيراني ينظم نقل وإعادة العناصر الحوثية بين إيران وشمال اليمن.

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وأكدت المصادر أنه خلال الأسبوع الماضي وصلت شمال اليمن آخر دفعة من الحوثيين المتدربين، ناقلة عن بعض ممن عادوا أنهم تلقوا دورات تدريبية في المجالين العسكري والأمني على أيدي قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه الدورات ركزت في المجال العسكري على عمليات إطلاق المسيرات، والصواريخ الباليستية، وتهريب الأسلحة، واستهداف السفن البحرية، وكذا حروب العصابات والاغتيالات.

وأضافت أن بعض المدربين الخبراء من الحرس الثوري الإيراني شاركوا في عمليات حروب العصابات في كل من العراق وسوريا.

وحسب المصادر التي نقلت عن العناصر الحوثية، فإن الدورات في المجال الأمني ركزت على عمليات القمع وتشديد الرقابة والمتابعة لأي عناصر سياسية أو أمنية أو عسكرية معارضة للميليشيات في مناطق سيطرتها، وكذا كيفية استخدام تقنيات الاتصالات في الرقابة والمتابعة والتجسس، فضلا عن آليات التعاطي الأمني في المجال الإعلامي مع الأزمات التي تواجه الميليشيات بين الآونة والأخرى.