الجيش اليمني يحبط محاولتي تسلل حوثية في تعز

قالت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، إنها أحبطت محاولتي تسلل وعمليات هجومية جديدة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع عسكرية في الجبهات الشرقية والغربية المحيطة بمدينة تعز.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن المحاولة الأولى كانت باتجاه منطقة ماتع في الضباب غربًا، فيما تركّزت المحاولة الثانية في مبنى الضيافة بالقصر الجمهوري وعقبة منيف شرقاً.

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وأفاد أن تلك المحاولات تزامنت مع اشتباكات متقطعة في جبهة الكدحة بعد محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية استحداث مواقع وتحصينات جديدة متقدمة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع اثنين من عناصر ميليشيا الحوثي، فيما أصيب اثنان من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، وفق المركز.

إلى ذلك، رصد المركز الإعلامي للجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 211 خرقاً للهدنة الأممية يومي السبت والأحد (3- 4 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و32 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.

وأضاف "تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

وأشار إلى أنه نتج عن الاختراقات الحوثية مقتل 3 من قوات الجيش وإصابة 12 آخرين.

فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.