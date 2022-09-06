بهجوم للقاعدة.. مقتل 21 عسكرياً يمنياً في أبين

قتل 21 من مقاتلي القوات الأمنية اليمنية، وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم للجماعة المتطرفة استهدف موقعا أمنيا جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، حسب ما أفاد ثلاثة مسؤولين.

وأوضح المسؤولون الأمنيون الحكوميون أن عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالي ثلاث ساعات، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

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حملة عسكرية

فيما أفادت قوات "الحزام الأمني" في بيان، أن الهجوم أتى إثر حملة عسكرية أطلقت قبل أيام في مناطق أبين لمكافحة الإرهاب.

كما ذكرت أن القوات الأمنية تمكنت من أسر عدد من عناصر التنظيم.

أتت تلك التطورات الميدانية بعد أن بث التنظيم المتطرف، السبت الماضي، رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر، تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته.

يشار إلى أن الضربات العسكرية المتتالية التي تعرّضت لها القاعدة على مدى سنوات في اليمن أضعفت فرع التنظيم اليمني، الذي كان يُعتبر أكثر أذرع الجماعة المتطرفة خطورة خارج أفغانستان، لكن عناصره ما زالوا ينفذون بين الحين والآخر هجمات في بعض مناطق البلاد، منها أبين وحضرموت وغيرهما.