خلال لقائه غروندبرغ.. الرئاسي اليمني يطالب بالضغط على الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على استمرار ميليشيات الحوثي في خروقات الهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع.

كما أعرب خلال لقائه مع غروندبرغ عن أمله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع الميليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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وأكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل تثبيت الهدنة، وإلزام الميليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات مواني الحديدة.

من جانبه، أعرب مبعوث الأمم المتحدة، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل إنجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

تمديد الهدنة

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.