اليمن: القبض على أحد أخطر عناصر القاعدة بعد فراره من السجن
بعد نحو خمسة أشهر من فراره إلى جانب 9 سجناء آخرين
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مساء الخميس، القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد نحو خمسة أشهر من فراره إلى جانب 9 سجناء آخرين بعضهم على علاقة بالتنظيم الإرهابي من سجن عسكري في سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، إن سلطات الأمن في وادي حضر موت ألقت القبض على، فهد الضمر، أحد عناصر القاعدة الفارين من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي.
وأوضح البيان أنه تم القبض على الضمر، في أحد الحواجز الأمنية التي تم نصبها بشكل مفاجئ في وادي حضرموت.
وأشاد وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت والتي تكللت في القبض على الإرهابي فهد الضمر والذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأكد وزير الداخلية على "مواصلة الجهود للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة".
ووجه بمكافأة أفراد النقطة الأمنية التي ألقت القبض على الإرهابي فهد الضمر.
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