الجيش اليمني يحبط 5 محاولات تسلل حوثية ضمن 245 خرقاً للهدنة 

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تصدّيها لأكثر من 5 محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن هذه المحاولات جاءت ضمن 245 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال الثلاثة الأيام الماضية (7- 9 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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وأوضح المركز في بيان أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 67 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و48 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و 35 خرقاً غرب محافظة حجة، و14 خرقًا في جبهات محافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقان في جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة.

وأضاف أن في مقدمة الخروقات "أكثر من 5 محاولات تسلل أحبطتها قوات الجيش الأولى كانت باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية، وثالثة باتجاه مواقع الجيش بجبهة حرض غرب محافظة حجّة، فيما أحبطت قوات الجيش في جبهات مارب عدّة محاولات تسلل وأجبرت الميليشيا الحوثية على التراجع والفرار".

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة، بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وفق البيان.

وأكد انه نتج عن الخروقات الحوثية مقتل اثنين من قوات الجيش وإصابة 13 آخرين.

واتهم الجيش اليمني ميليشيا الحوثي بعمليات استحداث المواقع ونشر عيارات ودبابات تركّزت معظمها في الجبهات الجنوبية لمأرب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

في السياق، أشار رئيس هيئة أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، إلى التنازلات الكبيرة التي قدّمتها الحكومة الشرعية من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب وكيف تعاملت معها الميليشيا الحوثية كفرص لتحقيق المزيد من المكاسب ومنها خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية الحالية.

وعبّر الفريق بن عزيز، في اجتماع مع قيادة هيئة الإسناد اللوجستي ودائرة الخدمات الطبية العسكرية، السبت، عن تقديره للتضحيات الوطنية الكبيرة التي يقدّمها الجيش والمقاومة في جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي وعلى امتداد مسرح العمليات.

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارا للشرعية والقوات المسلحة وإسنادها لمعركة استعادة الدولة اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي.

كما أكّد، على أهمّية توحيد الجهود ورص الصفوف والتركيز على العدو المشترك الذي يهدد اليمن والمنطقة والمتمثل في ميليشيا الحوثي الارهابية.. محذّراً من الانجرار وراء شائعات مطابخ الحوثي وإيران.