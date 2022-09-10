مأرب.. حريق في مخيم للنازحين يلتهم مساكن ونفوق مواشٍ

خلّف حريق اندلع، مساء الجمعة، في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، خسائر مادية كبيرة، وأسفر عن تشريد عدد من الأسر النازحة.

وقال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، سعيد مثنى، إن الحريق أتى على مساكن وممتلكات ثلاث أسر، في مخيم آل حرمل بالقطاع الثالث.

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وأضاف مثنى أن الحريق التهم محتويات مخيمات ثلاث أسر بالكامل، بما فيها من أواني وأثاث، كما تسبب بنفوق أكثر من 16 رأسًا من الماشية.

ولفت إلى أن عدد الأسر التي يحتضنها مخيم آل حرمل في مأرب، يبلغ 95 أسرة نازحة.









ويرجح أن يكون سبب اندلاع الحريق يعود إلى الإهمال في التعامل مع نيران الطهي داخل المخيمات، بالإضافة إلى طبيعة المساكن المبنية من القش والأخشاب، وفق ما نقله موقع ”المشاهد”، الإخباري اليمني.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، لقيّ رب أسرة مصرعه، وأصيبت زوجته وشقيقتها في اندلاع حريق داخل مخيم (الروضة)، بمحافظة مأرب.

وسجل النصف الأول من العام الجاري حوادث احتراق 51 مأوى داخل مخيمات للنازحين، ما تسببت في سقوط 12 ضحية وإصابة 14 شخصا من الأطفال النازحين والنساء.

يذكر أن أكثر من مليونين و222 ألفا و530 فردا نازحا خارج مناطقهم الأصلية، بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت أو في أكواخ مصنوعة من العود بمحافظة مأرب منذ الانقلاب الحوثي في 2014م.