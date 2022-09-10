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"أي مخالف اقتلوه".. هكذا يدير الحوثيون الشأن العام بمناطقهم

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09-07-22-6525415
لقطة من الفيديو الذي يظهر تعدي الحوثيين على إحدى العمارات في صنعاء
اليمن والحوثي

"أي مخالف اقتلوه".. هكذا يدير الحوثيون الشأن العام بمناطقهم

فيديو متداول في اليمن يظهر عناصر ميليشيا الحوثي مسلحين لكن بلباس مدني، أثناء تعديهم على عمارة أحد السكان في مدينة صنعاء

العربية.نت - أوسان سالم 

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كشف مقطع مصور تداوله ناشطون يمنيون على وسائل الاجتماعي الطرق التي تدير بها ميليشيا الحوثي الشأن العام لليمنيين في مناطق سيطرتها.. وأهون هذه الطرق القتل.

وأظهر المقطع المصور مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، وهم مسلحون لكن بلباس مدني، أثناء تعديهم على عمارة أحد السكان في مدينة صنعاء.

وأقدمت عناصر الميليشيا على تكسير وتخريب الأحجار وكل أدوات البناء في العمارة، وهي قيد الإنشاء، كما طردت العمال من العمارة بحجة أن صاحب العمارة مخالف لتراخيص البناء.

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ووثّق المقطع أحد عناصر ميليشيا الحوثي وهو يقول لزملائه: "إذا جاء صاحب البيت اقتلوه.. بتوجيهات محمد علي الحوثي"، وهو القيادي الأبرز في الميليشيا وأحد المتحكمين بمركز القرار في إدارة مناطق سيطرتها.

وأضاف العنصر الحوثي في المقطع المتداول: "أي مخالف اقتلوه"، في صورة تعكس ما تمارسه الميليشيا الحوثية من قمع يومي وابتزاز للسكان بعيداً عن أي اعتبارات قانونية.

وبحسب صحيفة "الشارع" اليمنية، فإن ميليشيا الحوثي لم تكن في تعديها هذا تبحث عن إزالة خلل أو ضبط مخالفة كما تدعي، وإنما كانت وسيلة للابتزاز تنتهجها للبحث عن جبايات ولنهب ممتلكات السكان بقوة السلاح والتهديد بالقتل.

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