اليمن.. مقتل وإصابة 2300 مدني بقصف الحوثي في مأرب

كشف تقرير حقوقي عن مقتل وإصابة 2316 مدنياً بقصف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية وما في حكمها في محافظة مأرب بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير التي بلغت 2263 استهدافا خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 30 فبراير 2022.

وأوضح التقرير الذي أطلقته منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، أن فرق الرصد وثقت مقتل (788) مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين.

مادة اعلانية

وأشار إلى توثيق استهداف ميليشيا الحوثي 421 منزلاً مدنياً و123 حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين في المحافظة أبرزها مخيم الميل الذي استهدف بـ17 مقذوفا نتج عنها مقتل وإصابة 115 نازحاً بينهم 34 طفلاً و23 امرأة.

كما وثق التقرير قصف واستهداف ميليشيا الحوثي للمدارس والمنشآت التعليمية بعدد 96 استهدافا، وعدد 78 استهدافاً للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، وعدد 89 حالة استهداف لمنشآت حكومية وخدمية.

وتضمن التقرير أعداد وأنواع الصواريخ والمقذوفات التي قصفت بها المنازل والمخيمات والمنشآت والمرافق وبلغت (367) صاروخاً باليستياً و(627)صاروخ غراد (كاتيوشا)، و(238) طائرة مسيرة ومفخخة وكذا (653) قذيفة هاون و(388)مقذوفات أخرى متنوعة.