واشنطن تعيّن خبيرة في شؤون إيران مسؤولة في بعثتها باليمن

عيّنت الولايات المتحدة الأميركية نائبة جديدة لرئيس بعثتها الدبلوماسية لدى اليمن، وهي الدبلوماسية وأستاذة القانون والخبيرة في الشؤون الإيرانية، إنغر تانغبورن، وذلك خلفاً للنائبة السابقة كاثي ويستلي.

ورحبت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، في تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"، بالنائبة الجديدة، التي تم تعيينها في منصب نائب السفير الأميركي لدى اليمن في الـ25 من أغسطس الماضي.

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وسبق أن تقلدت إنغر تانغبورن العديد من المناصب الدبلوماسية، كان آخرها نائب سفير الولايات المتحدة في موريتانيا، بعد فترة عمل لدى مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب السيرة الذاتية التي أوردتها السفارة الأميركية لدى اليمن، فقد شغلت تانغبورن قبل ذلك وظيفة نائب رئيس القسم القنصلي في شانغهاي بالصين، بالإضافة إلى منصب مسؤول تقارير الشؤون الإيرانية في بعثة بلادها في كل من عاصمة تركمانستان ومدينة أربيل العراقية.

وعملت تانغبورن أيضاً كدبلوماسية في سفارات بلادها في كل من الأردن وأذربيجان وتونس ومصر والقدس، إضافةً إلى مسؤولة عن الشؤون القنصلية في السودان.

وتحمل تانغبورن درجة البكالوريوس في الأدب واللغة الفرنسية من جامعة واشنطن، والدكتوراه في القانون من جامعة مينيسوتا، كما أكملت دراسات إضافية في معهد الدراسات السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقبل أن تلتحق بالعمل في الخارجية الأميركية عام 1997، عملت تانغبورن محامية في الخدمات القانونية التابعة للمعهد العالمي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس كمتخصصة في قانون اللجوء واللاجئين.

وتتقن تانغبورن ست لغات عالمية، بالإضافة إلى لغتها الأم (الإنجليزية)، حيث تجيد التحدث باللغتين العربية والفرنسية بطلاقة، وتتقن الفارسية والروسية والإسبانية والصينية.

ووفق سيرتها الذاتية فهي من مواليد مدينة سياتل بولاية واشنطن، ولديها ولدان (ابن وبنت).