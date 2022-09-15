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عبدالملك: يجب وضع حد لتلاعب الحوثيين في ملف صافر

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الخزان صافر (الأمم المتحدة)
خزان صافر (الأمم المتحدة)

عبدالملك: يجب وضع حد لتلاعب الحوثيين في ملف صافر

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن على المجتمع الدولي وضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي في ملف خزان صافر، وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية.

وشدد على ضرورة سرعة الانتقال إلى تنفيذ خطة تفريغ الخزان لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

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جاء ذلك خلال لقائه المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني والعراقيل المفتعلة من ميليشيا الحوثي رغم الهدنة الإنسانية وسبل تذليلها.

تسريع عملية تفريغ صافر

كذلك اطلع رئيس الوزراء من المسؤول الأممي على التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شأنه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

سفينة صافر في البحر الأحمر (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة صافر في البحر الأحمر (أرشيفية- فرانس برس)

وجدد عبدالملك، دعم الحكومة الكامل لخطة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.

يذكر أن الناقلة العملاقة باتت في وضع كارثي، حيث ظهرت تشققات في خزاناتها، لاسيما أن ميليشيا الحوثي كانت منعت لسنوات في السابق مفتشي الأمم المتحدة من زيارتها.

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