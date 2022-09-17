منذ 2014.. الحوثي تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 14 ألف طفل

تسببت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً بمقتل واصابة 14 ألفا و10 أطفال في اليمن منذ انقلابها على الشرعية الدستورية عام 2014 وشنها الحرب على الشعب، وفق الرابطة الإنسانية للحقوق.

وأوضحت الرابطة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الراصدون وثقوا مقتل 5700 طفلاً بينهم 1100 بمحافظة تعز، وإصابة 8310 آخرين جراء القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية.

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كما أشارت إلى أن الأطفال في مدينة تعز خاصة واليمن عامة يعانون من حصار مستمر منذ عام 2014 من قبل الحوثيين، وتأمل من مجلس حقوق الإنسان الضغط على الميليشيات لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحقهم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونوهت أن المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن لعب الأطفال تعرضت لقصف عشوائي من قبل الحوثيين.

"أكبر عملية تجنيد للأطفال"

يذكر أنه في يوليو الفائت، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالقيام بـ"أكبر عملية تجنيد للأطفال" تشهدها البشرية، من خلال "المخيمات الصيفية" التي استقبلت الآلاف من طلاب المدارس الأساسية والثانوية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إن ميليشيات الحوثي لا تزال مستمرة في انتهاكاتها الواسعة والجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الفتيات، من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح، وقتلهم وتشويههم واختطافهم وممارسة العنف الجنسي بحقهم واستخدامهم كدروع بشرية.

كما أكد أن الميليشيات تقوم بتخصيص حصص أسبوعية وخطب لطلاب المدارس تحثهم على التجنيد.